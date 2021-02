Es célebre en toda la provincia de Segovia por su gran maestría para adivinar el tiempo. No usa máquinas, ni satélites, sino el método ancestral de las Cabañuelas, basado en el análisis de los cambios atmosféricos de los primeros días de agosto y en la observación de la nauraleza

Pedro escrutina el vuelo de las aves, la caída de las hojas o el comportamiento de los animales para hacer sus pronósticos. Y así va elaborando el calendario climatológico anual. Este hombre del tiempo artesanal ya predijo Filomena, aunque no con tanta virulencia. Y asegura que volverá. No será que no avisa con tiempo la llegada de un nuevo temporal Filomena.

En qué consiste el método de las cabañuelas

Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales, casi ancestrales, de predicción meteorológica a largo plazo utilizado en el centro y sur de España y en en algunos puntos de Hispanoamérica. En el norte de España se utiliza un sistema similar llamado témporas.

No en todos los puntos se utilizan los mismos días para realizar el pronóstico (por ejemplo, en América del Sur y en México el vaticinio se hace en el mes de enero, los hindúes lo hacen a mitad de invierno, etc.).