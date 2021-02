Desde su Oscar por Leaving Las Vegas hasta sus películas de acción, pasando por proyectos nunca materializados como su famoso Superman Reborn con Tim Burton, así como su reciente deriva en títulos de serie B salpicados, sin embargo, por no pocas joyas como Mandy o Color out of space. ¿Estamos a favor o en contra de Nicolas Cage? Adivina, adivinanza...

Nacido en California hace 57 años, Nicolas Cage es sin embargo un actor de probada solvencia. Pese a su tenencia a lo estrafalario, lo friqui o el exabrupto, ostenta un Oscar, un premio SAG, un Globo de Oro y otros muchos galardones. Familia de Francis Ford Coppola y por tanto emparentado con uno de los clanes más establecidos de la industria, Cage ha seguido sin embargo su propia trayectoria, tanto en su época más asentada en la industria como cuando ha tocado trabajar al margen.

Ahora ha entrado en la ya extensa familia Netflix con Historia de las Palabrotas, una serie documental donde repasa los usos y costumbres de las palabras malsonantes, y prepara un par de proyectos cinematográficos divertidos y extraños, además de algunos de singular interés artístico. Cage ha sido criticado por su tendencia al exceso y por preferir películas de acción o animación frente a dramas íntimos, pese a que de todo hay en su trayectoria, sin que a él le haya afectado demasiado.

En este vídeo citamos algunos de sus problemas fiscales, de su afición al coleccionismo, de sus caras propiedades y su época como uno de los mejores pagados de Hollywood.