The Weeknd no estuvo a la altura de la Super Bowl

El fútbol americano vivió en la madrugada del domingo su gran cita anual en el Raymond James Stadium, donde se enfrentaron los Tampa Kay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs en la Super Bowl. Aunque muchos espectadores disfrutan del espectáculo deportivo, gran parte de la audiencia mundial están pendiente de su famoso descanso, en en que los artistas del momento montan unas actuaciones más que espectaculares.

Este año el elegido ha sido The Weeknd, autor de temas como "Blinding Lights", la canción más escuchada del año en el mundo en la plataforma Spotify.

El canadiense subió al escenario con un traje rojo y empezó a interpretar algunas de sus canciones más conocidas: "Starboy", "The Hills", "Can’t Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" o "House Of Balloons". Fue una actuación correcta, pero la Super Bowl requería un riesgo mayor.

Cuando llegó el turno de "Blinding Lights", medio mundo estaba a la espera de que le acompañase Rosalía, pues ha grabado recientemente una versión junto a la artista española. Sin embargo, la catalana no apareció. Pronto las redes sociales se hicieron eco de esta ausencia y Rosalía fue tendencia durante horas. Tampoco invitó al dúo Daft Punk.

Shakira y Jennifer López, las protagonistas de la Super Bowl del año pasado, también fueron tendencia durante la actuación del canadiense. Para muchos, las dos artistas fueron extremadamente mejores que The Weeknd.

Miley Cyrus volvió a ser Hanna Montana

Miley Cyrus, artista elegida para amenizar el comienzo del partido, también hizo sombra a The Weeknd. Vestida como una jugadora de la NFL, la artista estadounidense cantó una veintena de canciones como "Wrecking Ball", "Party in the USA" o "Midnight Sky".

Uno de sus momentos estelares fue cuando cantó "The Climb", una de las canciones principales de la banda sonora de Hannah Montana.