Gael Monfils siempre ha sido considerado como la gran esperanza del tenis francés. Destacó tanto en la categoría junior que se esperaba de él mucho más tras su salto al circuito profesional. Sin embargo las lesiones y su especial carácter, han lastrado su tremendo potencial.

A sus 34 años, Monfils atraviesa uno de sus momentos más duros. No ha llevado nada bien la pandemia del coronavirus y físicamente no está a tono. De los siete partidos disputados tras su vuelta a las pistas en septiembre no ha ganado ninguno. Su última derrota, en la primera ronda del Open de Australia, le ha superado mentalmente. Gael perdió contra el semidesconocido finlandés Emil Ruusuvuori, que le sacó del primer Grand Slam del año por 6-3, 4-6 6-7, 6-3 y 3-6 en un duelo de casi cuatro horas.

En la sala de prensa tras el partido, Monfils se derrumbó: "Me gustaría salir de esta pesadilla. Te voy a dar la frase de mi madre: Ella me dirá ‘tienes que seguir entrenando, y volverá".

Monfils asegura que está sin confianza y eso le afecta en su juego: "No tengo confianza, me siento mal. Juego mal, no puedo sacar, no puedo hacer un golpe de derechas, fallo, estoy 6 metros por detrás de la línea y toco la red. ¿Por qué? No lo sé. Por muchas cosas, tengo mis propias razones. Soy claro, te digo que no tengo confianza y va a llevar tiempo".

El tenista francés pidió a los medios de comunicación clemencia en su momento más duro "Me siento juzgado y pido un poco de clemencia. Sí, perdí mucho. Lo intento, trabajo, pero no puedo. Me gustaría levantarme y decirte que esta pesadilla terminó, pero aquí estoy. Si sucede la próxima semana, comenzaré de nuevo, no sé cuándo se detendrá. Cuando uno ha caído, no le disparéis".