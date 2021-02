Aguado presume ahora de salvar la hostelería después de pedir su cierre antes de Navidad

Aunque maltrecho y con heridas que todavía comprometen su viabilidad, el sector hostelero en Madrid todavía cree en su recuperación y mantiene un hilo de esperanza, el mismo hilo que le permite abrir cada día la persiana, entre otras cosas, por el empeño de Isabel Díaz Ayuso por no decretar el cierre, como han hecho otras comunidades autónomas

Tanto es así que también este miércoles podíamos escuchar a hosteleros de otras comunidades autónomas clamar voz en grito por "una Ayuso" en en sus respectivas regiones que les diera herramientas para mantener con vida sus negocios.

Pues bien, este éxito de la Comunidad de Madrid entre los hosteleros ha querido ser rentabilizado por el vicepresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio Aguado, quien se arrogaba esta semana el haber salvado a la hostelería y decía que "Nosotros creemos que no es eficaz apostar por un cierre total de la hostelería, ahora sí sabemos que los cierres totales no están ayudando a reducir la incidencia acumulada".

No sabemos si con el "ahora sí sabemos" se refiere a esas declaraciones que hizo en octubre en las que proponía hacer un "stop and go" en la hostelería, y cerrarlo todo durante unos días hasta que la incidencia acumulada (IA), que por aquel entonces estaba en Madrid por encima de los 400 contagios por cada 100.000 habitantes bajara por debajo de 25 y todo para salvar la Navidad. Isabel Díaz Ayuso tuvo que salir al paso y señalar que cerrar la hostelería, no era eficaz para frenar los contagios y corríamos el riesgo de matar al sector.