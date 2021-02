El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para retar a la red social Twitter después de las últimas medidas que ha tomado la empresa de internet con respecto a algunas cuentas del partido, "colgaremos en las redes todo lo que decimos aquí. A ver si los oligarcas digitales se atreven a censurarlo también".

"Porque no es mi voz, señor Sánchez, no es la voz de Vox, no es la voz de cuatro millones de españoles, es también la suya, es la expresión de la soberanía nacional la que está en juego en estos momentos", le ha advertido Abascal al presidente del Gobierno.

En este sentido partido presentó esta semana una querella contra Twitter por "censurarles" la cuenta oficial durante seis días, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Cataluña.

Además, Vox está llevando cabo, además, varias iniciativas en el Parlamento Europeo para denunciar las prácticas empleadas por Twitter o Facebook.