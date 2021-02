Koeman: "Un club como el Barcelona no puede estar sin presidente"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado reacio a seguir hablando de la noticia sobre el contrato de Messi, aunque ha afirmado que está contento con la forma en la que han respondido en el vestuario y el propio jugador. "Es algo absurdo que llevéis hablando tres días de este tema.

El equipo y Leo han respondido de la manera que me gusta, dejando lo que sale en la Prensa a un lado y se centran en el partido".Sobre la situación en el club que le obliga a él a explicar asuntos extradeportivos, Koeman ha afirmado: "No puede ser que un club como el Barcelona no tenga presidente. A ver quién es el nuevo presidente, sobre todo para planificar el futuro".