Koeman, sobre el contrato de Messi: "Si lo ha filtrado alguien, no puede tener futuro en este club"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado muy contrariado por las informaciones aparecidas en la prensa que desvelan el contrato de Leo Messi con el club. "No sé. Hay que saber cómo ha salido esto en prensa. Hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Leo. Si alguien del club ha filtrado esto, no puede tener futuro en este club. No entiendo que se relacione a Messi con la ruina del Barça. Lleva años demostrando su calidad y haciendo grande a este club. Ha ayudado mucho al club a ganar títulos importantes", ha afirmado.