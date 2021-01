El jugadón de Luka Doncic que deja sin cintura a una estrella NBA y del que todo el mundo habla

Doncic, que no ha comenzado a tope la temporada y este viernes recibía un tirón de orejas de su técnico, Rick Carlisle, que decía que el ex del Real Madrid está muy lejos de su mejor forma y no encuentra aún el ritmo, dio esta madrugada un puñetazo en la mesa en el encuentro ante los Heat.

Doncic terminó con 27 puntos, siete asistencias y 15 rebotes. Su baile a Adebayo, el pívot de los Heat, una de las estrellas emergentes de la NBA, está dando la vuelta al mundo. El juego de pies es sencillamente pura poesía.