En el apartado de bibliografía que cierra el nuevo libro de Federico Jiménez Losantos, La vuelta del comunismo, figuran 134 libros (88 españoles y 46 traducidos). Los contó el también escritor y director del programa Música y Letra en esRadio, Andrés Amorós.

Federico Jiménez Losantos llegó un día a Libertad Digital con un maletón y una gran caja. Me fue a buscar a la redacción... y me dejó hacer los honores. Ambos estaban llenos de libros, más un centenar. Juntos los fuimos sacando, comentándolos y, cuando nos quisimos dar cuenta, habían tomado su despacho en la sede de Libertad Digital: mesas, sofás, sillas. Impresionante. Pero lo que hasta allí había traído Federico desde su casa no era una pila de libros, sino las llaves de una vida dedicada a encontrar la verdad e identificar al gran monstruo liberticida y criminal, una religión sustitutoria llamada comunismo. Dice en La vuelta,

La naturaleza proteica, cambiante y engañosa del comunismo no altera su condición esencial: la de ser una doctrina contra la propiedad privada que necesariamente destruye la libertad individual y cualquier forma de Estado de derecho.

Buena parte de la bibliografía "autobiográfica" tiene que ver con la Segunda República Española, las elecciones fraudulentas de 1936 y la Guerra Civil. Hechos ocultados o falseados, idealizados, víctimas olvidadas o golpes inventados, como el atribuido al coronel Segismundo Casado. En estos andurriales nace el pecado original de la izquierda actual.

Nadie vio llegar la República, y la tenían encima. Nadie vio llegar el Golpe, y lo estaban anunciando. Nadie vio llegar la guerra civil, y ya la había proclamado el PSOE de Largo Caballero.

Otro montón son los de la historia de los grupos terroristas y revolucionarios de la última década del franquismo, por ejemplo el FRAP, y su vinculación con la China de Mao. Otro con los Iglesias, "una dinastía leninista". Ese abuelo, Manuel Iglesias, que "le puso tantas velas a Dios que acabó confundiendo al Diablo". También forman parte de esta biblioteca varios libros sobre Podemos y otros tantos sobre los crímenes y el latrocinio en la Venezuela bolivariana de Chavez y Maduro.

La tesis de este libro: lo de menos es si cobraron o no de la narcodictadura y cómo. Lo esencial es lo que hacían para que les pagaran.

Y más libros, sobre teoría marxista, Freud o los nuevos "viejos" comunismos, modelos morales totalitarios calcados de aquel mayo de 1968.

El fascismo siempre son los otros. La democracia, siempre ellos

Pasen y vean. Este reportaje que van a ver es la primera entrega de dos. La segunda estará disponible en los próximos días.