Seriemente: 'Antidisturbios' 'La maldición de Bly Manor', 'Emily in Paris' y 'The Undoing'

Seriemente: 'Antidisturbios' 'La maldición de Bly Manor', 'Emily in Paris' y 'The Undoing' En el videoblog de series de esta semana: Antidisturbios, La maldición de Bly Manor, Emily in Paris y The Undoing.