Fernando Simón la vuelve a liar hablando del cine, teatro, bares y restaurantes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado por el momento el cierre de cines y teatros debido a la pandemia de coronavirus y ha alertado de que "no se puede estigmatizar a un sector que lo está haciendo muy bien".

"No podemos estigmatizar o culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas muy bien y donde no se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico de transmisión concreta", ha señalado Simón en rueda de prensa para informar de la evolución de la covid-19, en el Ministerio de Sanidad, al ser preguntado sobre esta posibilidad.

"Esto no quiere decir que algún momento no tenga que hacerse, pero ahora tal y como vamos en España quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente, y lo que hay es que aplicar las medidas que se están aplicando, bien. No hay que aplicar siempre medidas de forma reactiva a lo que hagan y digan otros países", ha concluido.

En este sentido, ha recordado cómo en España, al igual que en las escuelas, en los cines y teatros se están tomando medidas de control y prevención de riesgos "muy importantes". Además, ha apuntado que el cierre de estos centros culturales no se debe al "riesgo de contagio" asociado a ellos.

"Es por los riesgos asociados a las entradas y salidas de esos espectáculos y al postcine y posteatro. La gente, una vez que va al teatro o al cine, no se recoge directamente en casa, sino que se juntan y se van a los bares y eso interesa no favorecerlo", ha concluido.