El rapapolvo de un cura en la misa para que los fieles donen más

"Podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo". El padre Emilio, párroco de Valdepeñas, dio un sermón muy especial el pasado 4 de octubre en su parroquia con el propósito de mover las conciencias de sus feligreses para sufragar el coste del arreglo de la iglesia.

"Hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes", recrimina, "Y yo les hago la trampa y me hago el tonto. Es que 6 euros al mes, tampoco es nada". "Cómo se puede tener la cara tan dura. La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto"