En Es la Mañana de Federico, Santiago Abascal ha aclarado que aunque "ha podido dar la sensación que nosotros planteamos una salida de la UE", en realidad no lo hacen. "Nosotros estábamos haciendo una crítica al modelo federalizante, que no queremos. (...) Nuestro modelo de Europa es más parecido al del Tratado de Niza". "Quizá la caricatura (...) puede ser, y lo asumo, un exceso verbal", añade.

Su verdadera preocupación sobre Europa está en la permisividad de sus fronteras, decía Abascal. Como ejemplo se refería al asesinato del profesor Samuel Paty en Francia, decapitado por un islamista por mostrar las caricaturas de Mahoma en clase: "El yihadista que decapitó al profesor en Francia intentó entrar por Polonia dos veces y no pudo. Nosotros no estamos planteando la salida de la UE ni del Euro. No tenemos un discurso antisistema, pero sí una posición de reequilibrio ante esa amenaza islamizante".