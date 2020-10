Sánchez afirma que el PSOE derrotó a ETA y Jiménez Becerril le grita "¡mentira!"

Uno de los momentos más tensos de su intervención fue al referirse a los valores del constitucionalismo, momento en que Pedro Sánchez sacó pecho de su partido al referirse a los asesinados por ETA de varias formaciones políticas: "Perdimos dirigentes destacados del partido, igual que el PP con varios de sus militantes, pero además de sufrir el terrorismo, fue un gobierno socialista quien derrotó definitivamente a ETA y a estas alturas señor Abascal no va a usted a reescribir la historia".

Unas afirmaciones que provocaron que la víctima del terrorismo y diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, gritara "¡mentira!" desde su escaño mientras otros diputados de su bancada reprochaban "no hay derecho". Pese a los rumores desde las bancadas, el presidente no miró a Becerril y recriminó que PP y Vox "ya no se diferencian".