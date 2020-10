Tras morir su esposa Rebecca, Maxim de Winter (Armie Hammer) viaja hasta Montecarlo para olvidar su pasado. Allí conoce a una joven, y rápidamente se enamoran y se casan. Tras la luna de miel, la pareja regresa a la mansión de los Winter, llamada Manderley. Todo es perfecto hasta que la memoria de la fallecida Rebecca hace mella en el matrimonio.

Este thriller dramático es una nueva adaptación de Rebeca, la novela de Daphne du Maurier que Alfred Hitchcock llevó al cine en 1940. El cineasta británico Ben Wheatley (Free Fire, High-Rise) dirige esta película cuyo guión escribe Jane Goldman (Kingsman: El círculo de oro, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares). Sus actores protagonistas son Lily James (Mamma Mia! Una y otra vez) y Armie Hammer (Call Me by Your Name).