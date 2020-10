Problemas para Fabio Quartararo en el Gran Premio de Aragón, undécima carrera del Mundial de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito MotorLand de Alcañiz (Teruel). El líder del certamen sufrió un fuerte accidente en la tercera sesión de libres: se fue al suelo en la curva 14. Tocó el piano en la frenada y salió despedido.

El Diablo Quartararo se dolía del hombro, el brazo y el pie izquierdos. Hasta pidió a los comisarios que le ayudaran a levantarse. Le subieron a una camilla y tuvo que ser trasladado en ambulancia a la clínica del circuito aragonés.

El equipo Petronas informaba después de que las radiografías indicaban que, por suerte, no había fracturas. Pudo salir de la clínica por su propio pie, aunque ayudado con una muleta.

Ángel Charte, director médico de MotoGP, informaba de las pruebas médicas realizadas a Quartararo en declaraciones a DAZN. "Las placas son normales, pero la contusión es importante. El problema es que del impacto es posible que haga un gran hematoma. No hay fracturas, trataremos las zonas blandas con crioterapia, hielo y fisioterapia. No descarto hacer más pruebas, pero no tiene por qué no salir en las próximas sesiones a no ser que se complique el hematoma", indicaba el galeno, mostrándose por tanto optimista acerca del concurso del piloto galo en la carrera de este domingo en MotorLand.