183 voces del mundo de la política, la cultura, la economía, el deporte y la comunicación se han unido en un vídeo, a iniciativa de la plataforma Libres e Iguales, para proclamar un "¡Viva el rey!" y reivindicar la figura del monarca como el símbolo del pacto constitucional, que, según los promotores, está hoy "en peligro".



En una rueda de prensa telemática ofrecida este domingo, tres representantes de la plataforma, Fernando Savater, Albert Boadella y Cayetana Álvarez de Toledo, han presentado la iniciativa después de la proyección del vídeo con las 183 personalidades que han querido grabar ese apoyo a Felipe VI.



Desde el premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, hasta el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pasando por el presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, hasta dirigentes políticos como Pablo Casado, Toni Cantó, Juanma Romero, Emiliano García Page o Joaquín Leguina, han participado en este vídeo en una iniciativa que los promotores trasladaron a todos los partidos, salvo Bildu.



Tras la proyección, Álvarez de Toledo ha lamentado la ausencia de personalidades "cuyo apoyo no debería estar sujeto a condición alguna" y ha resaltado que "cualquier veto al rey es un veto a la Constitución y a nuestro sistema de convivencia".



"Un viva el rey es un viva a la libertad, la igualdad, la fraternidad y la unidad de los españoles", ha continuado la exportavoz del PP en el Congreso, quien ha recalcado que el vídeo es "un alegato contra la desidia, el sectarismo y la deslealtad constitucional".



Mientras, el filósofo Fernando Savater ha asegurado que el sistema constitucional español está siendo atacado por algunos y ha censurado a quienes se quedan callados hasta ver quién vence para apuntarse a los ganadores.



Pero el país y el rey, ha recalcado, "merecen que las personas decentes e inteligentes den la cara por ellos".



Por su parte, el director teatral Albert Boadella se ha referido a los nacionalistas que en su aquelarres queman fotos del rey, porque, "en el fondo, consideran al monarca un impedimento para llevar a cabo sus planes de desmembración del Estado".



"Nunca hubiera imaginado ver en España un Gobierno de izquierdas que haría absolutamente imprescindible la figura del rey como garante de la Constitución, pero tampoco hubiera imaginado tener que expresar un viva el rey", ha subrayado.



Ha arremetido contra ERC y ha dicho que "sus hechos y su fobia monárquica producen un enorme pánico" a los que desean vivir en una sociedad libre y solidaria, "en una España diversa y fraternal".



Y decir hoy un viva el rey -ha concluido Boadella- es "un símbolo de resistencia a los intentos de desmantelamiento de la democracia española asentada en la Constitución de 1978".



A preguntas de los periodistas sobre qué les parecía que los ministros de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, asistan mañana al acto de la Fiesta Nacional, Savater ha respondido: "Que adopten actitudes de reconocimiento a las instituciones, que se porten los ministros como lo que son, naturalmente me parece bien"



"Me parece mal -ha enfatizado- que simultaneen esas aquiescencias momentáneas con una labor de zapa después".