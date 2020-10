Sobre Cayetana Álvarez de Toledo, Casado ha explicado que su "desencuentro fue sobre dos posiciones". Una, el Rey: "Hoy, más que nunca, reivindico el legado de la Transición y de la monarquía".

Y la otra razón fue que "no estábamos de acuerdo en que yo tuviera que aceptar un Gobierno de concentración de Pedro Sánchez en el que yo fuera vicepresidente". "Yo no quiero ser vicepresidente de semejante político", ha añadido un Casado que ha terminado su entrevista asegurando que "este Gobierno que todos veis con larga vida va a durar mucho menos de lo que piensan algunos. Y si no, al tiempo".