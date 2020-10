El entrenamiento arácnico de Sergio Ramos que enloquece a la redes sociales

"Paso a paso, victoria a victoria, seguimos creciendo y seguimos trabajando. Step by step, win by win, we'll keep growing and keep working", comentó Sergio Ramos justo después de jugar y ganar al Levante en Castellón. Y literalmente Ramos va a paso a paso, pero ojo, a veces no lo hace de la manera en la que cualquier ser humano lo haría.

Esta es la última publicación de Ramos en Twitter:

Spider time! a href="https://t.co/PDnZQAKl1V">pic.twitter.com/PDnZQAKl1V — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 5, 2020

El curioso ejercicio del capitán del Real Madrid a los Spiderman, como él mismo reconoce, ha revolucionado las redes sociales una vez más.