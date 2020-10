La magnífica actuación de Bernd Leno, héroe en el partido con sus paradas y en la tanda de penaltis al detener dos lanzamientos, permitió al Arsenal eliminar al Liverpool y meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga.



Los de Mikel Arteta se vengaron de esta manera de la derrota liguera del pasado fin de semana y de la eliminación en esta competición la temporada pasada también en la tanda de penaltis, solo que aquella vez empataron a cinco y este jueves no hubo un solo gol en Anfield.



El Liverpool prescindió de muchas piezas clave en su alineación, como suele hacer Jürgen Klopp en las competiciones coperas. Ni Sadio Mané ni Mohamed Salah fueron de la partida y hubo hasta cinco canteranos en la alineación titular, además de habituales suplentes como Adrián San Miguel, James Milner y Takumi Minamino.



Pese a la supuesta superioridad de un Arsenal que sacó un equipo más hecho, con Dani Ceballos, Eddie Nketiah, Nicolás Pepé, Gabriel y Bukayo Saka, lo cierto es que fueron los 'Reds' los que dominaron el esférico y la posesión.



El Liverpool fue de más a menos. En la primera parte Adrián tuvo que intervenir para salvar un mano a mano con Nketiah, metiendo la manopla abajo para rebañarle el esférico.



Como ocurrió en el duelo de Premier disputado el pasado fin de semana, en el que el Liverpool remontó el 0-1 inicial del Arsenal, los de Klopp aplacaron al conjunto de Arteta y amenazaron regularmente la meta de Bernd Leno, la figura del partido.



El alemán evitó el descalabro de un Arsenal que en esta misma eliminatoria el curso pasado recibió cinco tantos antes de acabar cayendo en los penaltis.



En la ocasión de gol más clara de la primera parte, Leno le sacó primero un cabezazo a Diogo Jota y el rechace lo estrelló en el larguero Minamino.



En la segunda mitad, llegó su exhibición. Mostró unos reflejos felinos para evitar el 1-0 de Virgil Van Dijk en un remate abajo a la salida de un córner antes de repeler un disparo desde fuera del área de Drujic pegado al palo.



El propio Drujic volvió a amenazar a Leno con un remate a una escuadra a la salida de un córner, pero el alemán voló para mantener la puerta a cero.



En el otro extremo del campo se picó Adrián, que salvó un remate a bocajarro de Holding cuando aún restaban 20 minutos para el final.



No se movió el marcador y la falta de gol quizás evitó el triunfo del Arsenal, puesto que en el tiempo añadido hubo una mano de Milner dentro del área del Liverpool que el árbitro no vio.



El partido se marchó a los penaltis, como el año pasado. Los cinco primeros lanzadores anotaron, tres para el Liverpool y dos para el Arsenal, hasta que Elneny encaró la portería y se encontró con la parada de Adrián.



Pero Leno no se quería quedar atrás y paró el siguiente lanzamiento a Origi y el sexto a Harry Wilson para que Joe Willock mandase al Arsenal a los cuartos de final de la Copa de la Liga.