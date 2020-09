Mourinho ante el momento más emocionante vivido con un periodista en rueda de prensa

“Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Saludos de mi padre que está en el cielo. En una ocasión, cuando mi padre ya estaba enfermo, me dijo que si algún día yo tenía ocasión de ver a Mourinho le pidiera hacerme una foto con usted porque él siempre me crió fijándose en usted. Si me lo permite hacerle una foto, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno, siempre que el partido para usted y el equipo vaya bien. ¿Me permitirá hacerlo?"

El párrafo anterior fue el inicio de un precioso momento entre un periodista de Macedonia y el entrenador del Tottenham, José Mourinho. La reacción de Mou estuvo a la altura del momento vivido.

"La foto no tiene nada que ver con el resultado. Eso está hecho. Si puedes venir al hotel antes del partido quizá sea más fácil y si es después, es después, nada que ver con el resultado. El placer será mío por hacerme esa foto contigo. Un honor y un respeto para tu padre que sentía eso hacia mí. No lo merezco pero lo agradezco”, comentó el técnico luso para terminar de redondear un emotivo momento.