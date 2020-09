Andenes anegados y trenes parados: las imágenes del Metro de Madrid inundado por la lluvia

Madrid ha registrado un chubasco intenso este jueves entre las 08.30 y las 10.00 horas en el que se han acumulado entre 17 y 19 litros por metro cuadrado según las zonas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha precisado que, por ejemplo en Madrid-Retiro se han recogido 16,4 litros por metro cuadrado; en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez 17,3 litros por metro cuadrado y en la Ciudad Universitaria, 17,8 litros por metro cuadrado.

La fuerte lluvia que ha caído esta mañana en Madrid ha afectado a la circulación del metro en varias líneas, como en la de Noviciado o Plaza de España, donde el agua ha anegado la vía y los pasillos de algunas estaciones, aunque algunas ya han recuperado la normalidad.

También la circulación ha estado interrumpida en ambos sentidos en la línea 10, entre Tribunal y Batán. Ha estado interrumpida la circulación de la línea 2 entre Ópera y Quevedo en ambos sentidos.

Estos chubascos han alcanzado en algunos momentos intensidad muy fuerte, puesto que, por ejemplo, en el parque del Retiro en tan sólo diez minutos se han recogido 7,1 litros por metro cuadrado y en la Ciudad Universitaria 6,3 litros por metro cuadrado.

No obstante, las lluvias de este jueves no llegan a ser de récord, pues aún queda lejos del chubasco más intenso recogido en el observatorio del Parque del Retiro el 31 de mayo pasado, cuando se recogieron en tan solo 10 minutos 17 litros por metro cuadrado. "Ha sido un chubasco intenso, pero no se ha tratado de ningún récord", ha insistido.

Algunos usuarios de Twitter han captado imágenes de las inundaciones mostrando su preocupación y malestar por la situación.