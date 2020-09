Iñigo López da su particular versión en las que asegura que no existió amaño. Simplemente, el Huesca, que ya era de Primera, no se jugaba nada mientras el Nástic llegaba con la imperiosa necesidad de ganar para evitar el descenso a Segunda B.

Las alarmas saltaron el 27 de mayo de 2018. Ese día se disputaba en El Alcoraz de la capital oscense un encuentro que era una fiesta para el equipo local y un duelo angustioso para el visitante. El Huesca había ascendido a Primera el fin de semana anterior y se preparaba para celebrarlo con su afición. El Nàstic, por su parte, a 29 puntos de su rival, se jugaba la vida en esta penúltima jornada (la 41ª) para no descender a Segunda B, objetivo que logró con su victoria en este choque y, una semana después, en casa contra el Rayo Vallecano. Una hora y media antes del comienzo del choque, las apuestas se dispararon de una forma extraordinaria. Entraron grandes cantidades de dinero (hasta 14 veces lo normal en esta categoría) apostando por un doble resultado: 0-0 en el descanso y victoria del Nàstic al final, como así ocurrió (0-1). Una denuncia del Comité de Competición de la RFEF ante la Fiscalía Provincial de Huesca en junio de 2018 fue la que puso en marcha la maquinaria judicial.