Ayuso contesta a Torra: "Cataluña es España y Madrid estará a disposición de los catalanes siempre"

El presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra, anunciaba este lunes que la administración regional implantará controles en las estaciones y aeropuertos para impedir la entrada de viajeros procedentes de Madrid que presenten síntomas de haber contraído el coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado una pregunta durante su entrevista en el Telediario de TVE para responder a la propuesta de Torra de limitar la entrada de madrileños en Cataluña. "He recomendado a la gente que siga viajando a Cataluña" respondía Ayuso, "yo no me alegro por esta circunstancia cuando a ellos les ha ido peor, como tampoco me alegro de la fuga masiva de empresas", continuaba. "Cataluña es España y Madrid estará a disposición de los catalanes siempre" finalizaba su respuesta la presidenta.

En su comparecencia, el dirigente separatista pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que adopte medidas más drásticas ante el avance del virus.