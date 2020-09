Duro enfrentamiento entre Ortega Smith y Monedero en directo: "Eres más comunista que Lenin"

“Es una vergüenza lo que venimos sufriendo en España con el poder judicial y la intromisión de los políticos de todos los colores en los órganos judiciales y eso es lo que le importa a los españoles no vuestras batallas de corruptelas que nos tenéis aburridos, que tenéis casos para dar y regalar todos, hasta los que venían a renovar la política” reprochaba Javier Ortega Smith a Juan Carlos Monedero.

"Tú saliste del Palacio de Miraflores para regresar a España con una maleta llena de corrupción y de las peores tácticas castristas, bolivarianas y comunistas".

Ortega Smith finalizaba dirigiéndose a su adversario político y en el estudio de televisión: “Monedero no engañas a nadie, eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro, aunque sonrías y pongas cara de simpático no engañas a nadie, eres un marxista y si por si fuera no habría este programa porque esta televisión sería publica”