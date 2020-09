El gracioso pique entre Courtois e Ibai Llanos con duelo de 'insultos'

Thibaut Courtois, Sergio Kun Agüero, Sergio Reguilón... Estos son solo tres ejemplos de deportistas, en este caso futbolistas, que se han metido de lleno en el mundo 'gamer' para pasar el rato junto a sus amigos o incluso junto a otros famosos miembros de esta familia virtual.

A día de hoy, ¿quién no conoce en las redes sociales a Ibai Llanos? El famoso locutor de eSports también hace las veces de youtuber y gamer en plataformas como Twitch y en las últimas horas ha tenido un curioso pique con el portero del Real Madrid, Courtois, durante una partida al juego Among Us.

"Ter Stegen es muchísimo mejor que tú. Y Jan Oblak también. Zidane mira lo que hace tu puto portero", le dijo Ibai a lo que Thibaut respondió con un "puto gordo" que hizo estallar en carcajadas al propio Ibai.