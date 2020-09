La llegada de Jorge Messi a la Ciudad Condal: Lionel no tiene nada fácil salir del Barça

Lionel Messi, que quiere marcharse del Barcelona a toda costa -llegó a enviar un burofax advirtiendo de su marcha- no tendrá nada fácil salir del conjunto azulgrana. Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes cercanas a la directiva culé, Josep María Bartomeu no le abrirá la puerta a no ser que presente traiga bajo el brazo una oferta coherente -no quiere quedar como el presidente que regaló a Messi a otro club-. Además, desde el entrono del argentino saben que la cláusula de salida -a pesar de que la temporada por el coronavirus se extendió hasta el mes de agosto- caducó el pasado 10 de junio y en caso de estirar la cuerda y marchaarse gratis -la FIFA le daría el transfer provisional- a los pocos meses podría tener un serio problema si la justicia da la razón al Barcelona, algo que según varios abogados especialistas en derecho deportivos consultados por este diario sería bastante probable que ocurriera-. si Lionel estira la cuerda y decide marcharse gratis.

Por último, hoy por hoy, no hay ningún club en Europa que pueda afrontar un gran traspaso (más de 100 millones) y el sueldo de Messi (100 millones de euros brutos por temporada).