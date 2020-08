Salvador Illa no "concibe" que los padres lleven a un niño con fiebre al colegio

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha recomendado ir al colegio "andando o en bici", ha dicho no concebir que unos padres lleven a sus hijos a clase a sabiendas de que no están en las condiciones sanitarias para ello, "poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto" de la comunidad educativa.



"No concibo que esto ocurra, seamos un poco todos serios", ha argumentado Illa, porque, si no, "esto no tiene solución". "Si hay que sancionar esto....", ha añadido dejando en manos de las Comunidades Autónomas la capacidad para multar a los ciudadanos.