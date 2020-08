Ya hemos podido ver un avance de The Batman, que ha presentado su primer tráiler en el marco de la DC Fandome. Matt Reeves dirige la nueva adaptación cinematográfica del legendario personaje de DC, interpretado en este caso por un Robert Pattinson que da sus primeros pasos como el cruzado de la capa en la ciudad de Gotham. "Yo soy la venganza", afirma el caballero oscuro.

El tráiler, de unos dos minutos de duración, arranca con la impactante imagen de un encapuchado, presumiblemente Enigma (Riddler), el villano interpretado por Paul Dano, manipulando el cadáver de una de sus víctimas con el que deja un mensaje "para el murciélago": "No más mentiras".



Mientras suena el tema "Something In The Way" de Nirvana, el último corte de su álbum esencial Nevermind, el detective Gordon (Jeffrey Wright) le dice a Batman, que con su traje se ha presentado en la escena de crimen, "tienes un amigo secreto". También se ve a Bruce Wayne en un funeral en el que irrumpe de nuevo uno de los "regalitos" de Enigma. "Se ha convertido usted en toda una celebridad", le dice Alfred (Andy Serkis). El macabro juego de Enigma ha comenzado.