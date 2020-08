A las puertas de los 45, Rosa (Candela Peña) empieza a ver que nunca ha sido dueña de su vida y siempre ha puesto las necesidades del resto frente a las suyas. Con ello en mente, decide abandonar todo y escapar de su monótona vida. Tomando las riendas de su vida, se encamina a cumplir su sueño de ser dueña de su propio negocio. Pero por mucho que quiera ese cambio, lo que deja atrás no va a ser fácil de abandonar. Su padre, sus hermanos y su hija no pueden prescindir de ella, y Rosa descubrirá que la voluntad propia no es lo único que necesita para cambiar su vida.