El brutal vídeo electoral de una candidata de Báltimore negra... y republicana

Kimberly (Kim) Klacik no lo tienen nada fácil: es candidata republicana al Congreso de los Estados Unidos en Baltimore, una ciudad abrumadoramente demócrata. Sin embargo su vídeo electoral ha llamado la atención en todo Estados Unidos y ha despertado un interés nacional por lo que ocurrirá en su distrito electoral.

Y, ciertamente, no es para menos: enfundada en un llamativo traje rojo y hablando con una enorme solvencia y seguridad a la cámara, Klacik empieza por preguntar al espectador si se "preocupa de las vidas negras" -en referencia al eslogan 'Blak lives matter'- y tras asegurar que "las personas que dirigen Baltimore no y puedo probarlo", recorre barrios verdaderamente devastados de esta ciudad de la costa este de Estados Unidos.

Entre calles que más parecen un campo de batalla, la republicana recuerda que Baltimore lleva siendo demócrata desde hace 53 años y que los resultado de ello son que es "una de las cinco ciudades más peligrosas de América" o que la tasa de asesinatos multiplica por diez la media de Estados Unidos.

"El Partido Demócrata ha traicionado a la gente de color de Baltimore", asegura Klacik antes de mostrar a varias personas de la ciudad, todos con un aspecto muy humilde, que se muestran radicalmente en contra de bajar los fondos que se entregan a la Policía.

"Los demócratas piensan que los negros son estúpidos"

La republicana incluso eleva su crítica a nivel nacional: "El peor sitio para vivir en América para las personas negras es una ciudad controlada por los demócratas", asegura.

Finalmente, asegura que "los demócratas piensan que los negros son estúpidos, creen que pueden controlarnos siempre y que no pediremos algo mejor, que seguiremos votándoles siempre", asegura, para acabar mirando fijamente a la cámara y asegurando que se presenta al Congreso "porque de verdad me importan las vidas negras, todas las vidas negras, nuestras comunidades y Baltimore, y los negros no tienen por qué votar demócrata".