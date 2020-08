Aunque es la anomalía familiar, hijo de independentista catalán, Cristian Campos nunca aceptará ser el otro, el señalado, el forastero en su propia tierra, Cataluña y en concreto en Barcelona, donde nació en 1973. Asegura "que no existe un catalanista moderado" que "es un radical esperando a salir del armario. No existe el centro político", concluye.

Entrevista muy interesante que analiza el devenir de la crisis política más grave que ha vivido España. Según el escritor en Cataluña "se han mezclado dos populismos autodestructivos: el nacionalismo y la extrema izquierda", ante lo cual "no está seguro que la democracia siempre triunfe". Porque "el nacionalismo es el 75% de la población. Hay que sumar PSC y Podemos".

De fondo "el miedo, el terror a la desaparición, a la extinción cultural, el rechazo a lo que viene de fuera". Fantasías, supercherías del poder de hoy y de ayer, dice Cristian que "es un pueblo que siempre ha sido nacionalista" y que "ha cambiado un caudillo por otro, un cacique por otro". Se remite a los catalanistas de aquellos años 60, al franquismo, "la sociedad catalana siempre ha ido a la búsqueda de un caudillo".

El autor se define como un "anticatalanista pesimista", ve a los políticos separatistas catalanes como "el parásito que no puede acabar con su huésped", España.

El atractivo del nacionalismo, como del comunismo o del socialismo es que "inventa un país nuevo", es decir habita el país de la fantasía; un país "incompatible con el que está al lado". Campos reflexiona en la entrevista sobre el presente y el futuro del socialismo, de los Estados Nación o de Europa.

Dice la editorial.

Para dos millones de nacionalistas en Cataluña que creen ser catalanes encerrados en el cuerpo de un español, España es el problema y la independencia, la solución. El nacionalismo les ha proporcionado un mito fundacional, un agravio histórico, un enemigo exterior y un ancla identitaria: la lengua catalana.



España es para esos catalanes independentistas un parásito que se gesta en el vientre de su patria. Ése ha sido el verdadero motivo de un procés promovido por las ricas élites burguesas nacionalistas contra las clases bajas y medias castellanohablantes. El problema catalán no es un conflicto entre España y Cataluña, sino dos conflictos distintos. El primero, entre catalanes. El segundo, de España contra sus propios fantasmas históricos.



Este libro plantea la revolucionaria hipótesis de que la solución al problema catalán no sea menos España en Cataluña, sino más.

El autor

Cristian Campos (Barcelona, 1973) es periodista de política y columnista de El Español. También es tertuliano de Es la mañana de Federico en esRadio, y colaborador de Muy Interesante y Muy Negocios, en colaboración con The Economist.



Ha escrito en El Mundo, El Periódico de Cataluña y El País, además de en decenas de revistas culturales, como Letras Libres, Revista de Libros, A&D o Jot Down, entre muchas otras. Es también uno de los autores incluidos en el libro colectivo La sorpresa Vox (Deusto, 2019).



Cuando la política le deja tiempo libre, Cristian Campos edita libros de arte y diseño como Reinas de la ilustración española del siglo XXI, La nueva ola de la ilustración japonesa, Graffiti and Urban Art o Metal & Hardcore Graphics.