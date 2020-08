El 30 de agosto de 2017 se celebró un acalorado pleno en el Congreso de los Diputados en el que Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en el que la oposición le echó en cara la presunta corrupción de su partido.

Durante uno de los turnos de palabra, Pablo Iglesias arremetió con dureza contra el todavía presidente Rajoy a cuenta de la polémica por la caja B del Partido Popular.

"Usted no niega los hechos, niega conocerlos -decía el de Podemos-. Bueno, pues por eso está usted aquí, y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Una, usted nos convence y nosotros le creemos; creemos que efectivamente usted no sabía nada y, por tanto, llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011 solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido".

En los últimos días hemos visto cómo salía a luz pública una investigación sobre la posible existencia de una caja b en Podemos que hoy ha dado un salto cualitativo al ser imputados los responsables económicos de la formación y el propio partido como persona jurídica, tal y como ocurrió con el PP años atrás. Los hechos salpican ya a dirigentes de Podemos muy cercanos a Pablo Iglesias y arrancan de la denuncia presentada porJosé Manuel Calvente, exabogado del partido, por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos.