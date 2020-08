Lebron James responde a Trump : "La comunidad del baloncesto no estará triste por perder su audiencia"

Lebron James, jugador de Los Ángeles Lakers, aprovechó la rueda de prensa tras el partido ante los Oklahoma City-Thunder, que acabó en victoria angelina, para cargar contra Donald Trump.

Lo hizo tras unas palabras realizadas del presidente de EEUU acusando de falta de respeto el arrodillarse durante la ceremonia del himno previo a los encuentros de la NBA. "Cuando veo gente arrodillada durante el partido y sin respetar nuestra bandera y nuestro himno nacional, lo que hago personalmente es apagar el partido", dijo.

Algo que no ha dudado en responder el '23' del equipo amarillo y púrpura: " Creo que el mundo del baloncesto no está triste por perderle como espectador. No nos podía importar menos", comentó.

Continuó diciendo que el baloncesto puede continuar sin su audiencia, pudiendo el propio alero hablar "en nombre de todos los que amamos el baloncesto, no podía importarnos menos", y se alegró de que noviembre, fecha de las elecciones americanas, estaba cerca y fuera un gran momento para ellos "como americanos".

Aseguró que el gesto de arrodillarse no es una falta de respeto ni tampoco, como se ha podido ver según él en las diversas entrevistas post partido, con las banderas, soldados, ni personas que hacen que el país norteamericano siga siendo libre.