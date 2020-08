Luis Suárez, hasta ayer delantero del Real Zaragoza, ha querido despedirse de LaLiga con un mensaje muy crítico, mezcla del enfado y la indignación que le produce su situación: "Es una vergüenza que en la supuesta mejor Liga del mundo no haya respuesta a estos imprevistos".

El colombiano lamenta no poder participar en el playoff de ascenso a Primera. "Es una pena porque como jugador es lo más bonito y al final no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros" y señala directamente a las autoridades "al no haber tomado las precauciones suficientes en estos casos".

No obstante, Suárez tiene claro que el Real Zaragoza regresará al lugar que le corresponde pese a este impedimento. "Me duele muchísimo por mis compañeros, por la afición, por el club y por toda una ciudad que se merece subir. Confío en que mis compañeros podrán lograr el objetivo y subir a Primera División".