El libro lleva un subtítulo asertivo, "una afirmación liberal conservadora" y su propósito: "ser una reflexión para que el centro-derecha vuelva a seducir en un mundo en crisis". Coordinado por José María Marco y Jorge Martín Frías y prologado por la ex Ministra Ana Palacio, reúne 17 ensayos agrupados en cuatro bloques: cultura, política, economía y Europa y la Unión Europea. Entre los autores están, David Barrancos, Carlos Bustelo, Ana Capilla, Óscar Elía, José Jiménez Lozano, fallecido recientemente, Núria González Campañá, Miguel Ángel Quintana Paz, Javier Zarazlejos o José María Rotellar.

Dice la editorial

Vivimos en un mundo en constante cambio. La suma de una serie de revoluciones tecnológicas, sociales y económicas nos ha hecho ser conscientes de nuestra fragilidad. Entre los principios racionales, igualitarios y universales de la Ilustración y el liberalismo se ha colado la irracionalidad del tribalismo: los nacionalismos, la concepción excluyente de la mujer, el victimismo.



En este contexto, urge la reflexión que atraviesa estas páginas, una reflexión sobre España y los españoles. Para alcanzar el pleno potencial como individuos, la pugna debe seguir fundamentándose en las instituciones, las leyes y el interés individual racional. Ése es el horizonte ilustrado por antonomasia, y el mecanismo que más y mejor redunda en el progreso de la humanidad. Durante el siglo pasado, tras un camino largo y difícil, esos instrumentos alcanzaron vocación universal. Hoy el mundo es más cerrado, se ha confinado, y ya no damos por hecho el progreso interminable. Batallamos, simplemente, para no hundirnos. Nuestro país se halla en esa encrucijada.



Éste no es un libro melancólico ni ensimismado. Aborda los fracasos colectivos como una lección de la que aprender para construir un proyecto atractivo. Con un abanico de voces dispares, que van desde los veteranos más ilustres a jóvenes de una inusitada erudición, y del alegato político a la reflexión académica, La hora de España es una sólida defensa del liberalismo de inclinación conservadora. Pero también una hoja de ruta que devolverá a la sociedad los recursos para sacar lo mejor de los individuos, alejar los cantos de sirena populistas y reconstruir un país que necesita interpretar de nuevo las viejas y sólidas ideas que lo hicieron mejor.

Los autores

José María Marco es profesor de Literatura Española e Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Doctor en Literatura de España y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, es columnista en el periódico La Razón y colabora con otros medios como Libertad Digital, EsRadio o The Objective. Es, además, autor de numerosos libros, entre ellos, Diez razones para amar España (Libris, 2019), Sueño y destrucción de España (Planeta, 2015) y Una historia patriótica de España (Planeta, 2011).

Jorge Martín Frías es consultor en estrategia e inteligencia política. Licenciado en Filosofía y experto en comunicación política e institucional, fue cofundador de la Red Floridablanca.