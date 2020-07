Alberto Puig, jefe de Honda: "Si no gana Márquez, el que lo haga no debería sentirse del todo satisfecho"

Alberto Puig, jefe de Honda: "Si no gana Márquez, el que lo haga no debería sentirse del todo satisfecho" "Si no gana Márquez, el que consiga el campeonato no debería sentirse del todo satisfecho sabiendo que el piloto número uno no ha estado presente en el Mundial en su totalidad", dice.

