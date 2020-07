Marc Márquez vuelve con fuerza tras el parón y empieza dominando en Jerez

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sentenció la primera posición en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera con el registro que consiguió en la sesión matinal.



Prácticamente todos los pilotos rodaron más lento por la tarde que por la mañana, debido en gran medida a las altas temperaturas que se registraron en el trazado andaluz y si en la sesión inicial el más rápido fue Marc Márquez, en la vespertina ese honor le correspondió al italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), aunque con un registro más lento que el del español



Una de las notas negativas de la jornada fue el percance sufrido por Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien a los pocos minutos de comenzar los segundos entrenamientos libres, perdió adherencia en la rueda delantera de su moto al ir un poco por fuera de la "línea buena" en la curva ocho.



¡@alexmarquez73 se fue al suelo en los Libres 2! ¡Así fue su primera caída en el #SpanishGP a href="https://twitter.com/hashtag/VuelveMotoGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VuelveMotoGP a href="https://t.co/YOAmd7Wmy1">pic.twitter.com/YOAmd7Wmy1 — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2020

El pequeño de los hermanos Márquez no sufrió daños físicos de consideración y pudo volver a los entrenamientos poco después, cuando en la tabla de tiempos mandaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), aunque lejos de los registros matinales pues el francés estaba en 1:38.152 y por la mañana el campeón del mundo en título lo hizo en 1:37.350.



No fue la tanda de los hermanos Márquez pues poco después de caerse Alex protagonizó su propio incidente Marc, que en la curva dos se fue al suelo al perder también adherencia en la rueda delantera, si bien intentó, como en él es habitual, salvar la misma apoyando el codo y la rodilla en el asfalto, pero sin éxito.



Marc Márquez pudo arrancar la moto sin mayores problemas tras el "restregón" por el suelo, para continuar los entrenamientos como si no hubiese pasado nada, tras la estela de Quartararo y así llegar a los minutos finales en los que los pilotos utilizaron distintas estrategias, pues algunos optaron por seguir trabajando el ritmo de carrera y otros montaron neumáticos nuevos pata intentar buscar un mejor tiempo en la clasificación.



Entre estos últimos estuvo el debutante surafricano Brad Binder, quien colocó la KTM RC 16 en la segunda posición, luego superado tanto él como Fabio Quartararo por el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y con Marc Márquez en la cuarta plaza, aunque todos ellos por encima de los registros matinales debido a las altas temperaturas tanto del asfalto como ambiental.



Así, en la combinada final de la jornada es Marc Márquez quien comanda la tabla por delante del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), mucho menos acertado en su rendimiento por la tarde, con Joan Mir y su Suzuki GSX-RR en la quinta posición y su compañero de equipo Alex Rins, séptimo, por delante del triplete de KTM formado por Pol Espargaró, Iker Lecuona, que debuta en la categoría, como también Brad Binder, que es décimo en esa tabla conjunta.



Entre los principales pilotos de la categoría fue el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) el único que mejoró su registro matinal, aunque fuese en apenas una décima de segundo y para mantenerse en una discreta decimoquinta plaza, justo por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y de Alex Márquez.