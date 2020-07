Banksy coloca ratas en el metro de Londres para reivindicar el uso de la mascarilla

Banksy quiere concienciar de la importancia del uso de la mascarilla para frenar la pandemia de coronavirus. Para ello, ha usado sus armas. El polémico artista británico, cubierto por un traje de protección blanco, accedió al metro de Londres para dibujar ratas sobre los asientos y otros rincones.

En un vídeo publicado en Instagram bajo el eslogan "If you don't mask, you don't get" ("Si no te pones la mascarilla, no subes"), Banksy aparece vestido con un traje de protección blanco, capucha, chaleco naranja reflectante, guantes, mascarilla y gafas, utilizando plantillas y espray negro para realizar los dibujos de sus características ratas en varias zonas del vagón.

Uno de los animales escupe una sustancia verde que simula la propagación del virus, mientras otra uso la mascarilla como paracaídas y un tercero se cubre el rostro con ella.

El artista ha empleado en algunas ocasiones a este animal como símbolo de su crítica social. Hace unas semanas, puso unas ratas jugando con los elementos de su propio cuarto de baño.