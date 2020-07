Pablo Fuente, el investigador que predijo la catástrofe en España: "Hay que grabarse a fuego que el virus sigue con nosotros"

Elena Berberana entrevista a Pablo Fuente, un investigador que se ha consolidado como un referente en cuando a información y transmisión de datos sobre el coronavirus en España. El colaborador del programa Cuarto Milenio, presentado por Iker Jiménez, aumentó su popularidad desde que uno de sus vídeos corriera como la pólvora en las redes sociales. El analista aparecía en Cuarto Milenio vaticinando el desastre que iba a ocasionar el coronavirus en nuestro país, en caso de que el Gobierno no tomara medidas con urgencia. Cosa que no hizo.

El programa de televisión fue emitido el 1 de marzo, pero su grabación se remonta al 20 de febrero. En cualquier caso, Pablo Fuente remaba contra las teorías negacionistas de Pedro Sánchez, Fernando Simón y Salvador Illa, desde que en enero se conociera el foco detectado en Wuhan. Finalmente, el colaborador de Cuarto Milenio no se equivocó en nada de lo que predijo, y el Gobierno no tomó las medidas oportunas cuando debió hacerlo.

Ahora, el investigador transmite a Libertad Digital TV su valoración sobre lo evolución del coronavirus en España. De nuevo, se muestra preocupado por la inacción del Gobierno en cuanto a las medidas tomadas en el aeropuertos: “Son un coladero. Me llama mucho la atención que no se estén haciendo test grupales como en otros países y que no se esté hablando de ello. Estos test son rápidos y efectivos. No ocasionarían problemas a los turistas, tampoco les causarían retrasos ni molestias”, comenta el divulgador.

Igualmente, no entiende que “en España haya empresas tecnológicas de primer nivel y se tenga la calidad de datos que se tienen”, critica el experto, refiriéndose a la cifra de contagios y fallecidos transmitida por Fernando Simón. “Tenemos 50.000 muertos no oficiales”, añade.

Pablo Fuente espera que, pese a los graves errores, España no vuelva estar confinada. De lo que sí está convencido es que iremos a “confinamientos parciales”, en vista de lo sucedido en Lérida. “Hay que grabarse a fuego que el virus sigue con nosotros y puede que sea endémico”, es decir, que podría quedarse entre nosotros para siempre. “Ojalá no sea así, pero no se descarta. No se sabe aún, dependerá de la vacuna”, puntualiza durante la entrevista.