La teoría de la línea recta de Calvo y otros hitos de un gobierno surrealista

Después de tantas ruedas de prensa, comparecencias y declaraciones oficiales, algunos de los protagonistas de la gestión de la crisis sanitaria han sufrido lapsus o han realizado comentarios para guardar en la hemeroteca.

Comenzando por la la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que comparecía ante la Comisión Constitucional para informar sobre la la crisis de la covid-19 para explicar, con sus propias palabras, el dato clave sobre el coronavirus: "Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta, en horizontal". "Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad. A veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente pero en línea recta, en horizontal, y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problema del demonio".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, también ha tenido varios momentos únicos ante la prensa como, por ejemplo, el día que pidió "disculpas a los niños", explicándoles cómo deben salir de casa. "No hemos sido todo lo claro que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias" afirma el vicepresidente.

La ministra de Igualdad, Irene Montero expresaba su satisfacción con el trabajo de Pablo Iglesias durante una entrevista en TVE. "La labor del vicepresidente segundo está siendo encomiable".

Al mismo tiempo, durante esos días María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmaba que "la pandemia no entiende de virus".