Decenas de taxistas colapsan el centro de Madrid para que haya menos taxis

Decenas de taxistas se han manifestado este martes en el centro de la capital, copando con sus vehículos el Paseo del Prado, para exigir al Ayuntamiento de Madrid una "desescalada" en el sector y que se permita reducir el número de vehículos activos en calle ante la falta de demanda por la bajada de la actividad económica de la ciudad por la pandemia del coronavirus y las medidas de contención.

"Se trata de regular una medida provisional y coyuntural, que sea efectiva los meses de julio y septiembre porque en agosto ya estamos regulados a un 50 por ciento por período estival", ha explicado a los medios de comunicación el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, quien ha criticado la postura de "desprecio" del Consistorio hacia el sector.

La concentración ha sido convocada por la FPTM y Élite Taxi y ha recorrido los carriles centrales del Paseo de Recoletos, pasando por Plaza Colón, calle Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, calle Alcalá y con final en la Plaza de Cibeles. Contaba inicialmente con autorización para 10.000 vehículos y un horario autorizado de 10 a 12 horas.

Sanz entiende que teniendo en cuenta que con un "15 por ciento de actividad no tiene sentido" sacar todos los coches a la calle, ya que "no hay espacio material" para que los vehículos estén aparcados; especialmente cuando las plazas en las paradas "los situados habilitados para el taxi no llegan al 30 por ciento del servicio".

Es por ello que ha instado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a tomar medidas similares a Barcelona y Valencia y que atienda a la petición del "92 por ciento del sector" y ajuste la oferta.

"Estar aglomerados en la T-4 del aeropuerto 800 compañeros, ocho horas compartiendo una parada sin ni siquiera unos baños o una cafetería. ¡Qué pintamos la totalidad de la flota dando vueltas por la ciudad sin tener trabajo! No tiene sentido", ha remarcado Sanz.

Al hilo, ha reprochado que el sector del taxi estuvo "en primera línea" durante la pandemia del coronavirus con los traslados gratuitos a los sanitario, pero que ahora se ponga el Gobierno local "de espaldas al sector".

"Ya lo hizo durante la crisis sanitaria. No hemos recibido nada del Ayuntamiento, ahora que le pedimos que limite la oferta... estaría bien. Hay que estar a las duras y las maduras", ha sentenciado el presidente de la FPTM.

El sector descarta huelgas o paros

Por su parte desde el Consistorio, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad deslizó que estarían dispuesto a establecer que sea "voluntario" trabajar, ya que "ahora están obligados a trabajar 5 horas al día".

Ante ello, Sanz ha indicado que ya que van a plantear una medida que "prevé la ordenanza de Movilidad", la limitación de horas de trabajo, durante el período estival tiene "potestad" para poder limitar la oferta. Por último, ha descartado en cualquier caso una huelga o unos paros similares a los que protagonizaron el pasado año frente a Ifema.

Este martes, el alcalde de Madrid ha asegurado que dialogarán con el sector lo que "sea necesario", pero ha vuelto a asegurar que desde la Corporación municipal no tienen la "capacidad normativa" para poder reducir la flota.