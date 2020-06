Seas o no del Liverpool este vídeo te emocionará

Seas o no del Liverpool este vídeo te emocionará El club inglés ha utilizado su famoso 'You´ll Never Walk Alone' para resumir su gran temporada liguera que ha finalizado con la conquista de su primera Premier League.

LD / Efe 2020-06-26 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar