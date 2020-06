A sus 36 años saltó al césped con la ilusión de un debutante. Bruno Soriano vivió en sus carnes lo peor del fútbol: las lesiones se cebaron con el centrocampista del Villarreal.

Tres años, un mes y un día, volvía a sentirse futbolista en un partido oficial. En el minuto 87, el eterno capitán saltaba ante el Sevilla en el Nuevo Estadio de la Cerámica: “No sé qué decir. Hacía tanto tiempo que no jugaba... Esto para mí es muy importante después de tanto que he pasado. He imaginado muchas veces este regreso”, dijo casi entre lágrimas Bruno Soriano al final del encuentro. “Ha habido momentos muy duros y muchas veces he pensado que lo mejor era no seguir. Han sido muchas decepciones seguidas”,soltaba Bruno, emocionado, tras su regreso.

Por el maldito coronavirus, Bruno no pudo disfrutar del calor de su propia afición, pero al llegar al vestuario recibió la ovación que tanto merece.