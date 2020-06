La Red Avispa (Wasp Network) es una película de Netflix dirigida por el francés Olivier Assayas cuenta la historia de un grupo de espías cubanos que se infiltra entre los exiliados para combatir los ataques contra la isla, pero la misión tiene un costo personal.

Basada en una historia real. Assayas se ha basado en el libro Los últimos soldados de la guerra fría, de Fernando Moráis, y la cinta está protagonizada por Édgar Ramírez, Penélope Cruz, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia.

La cinta presenta una trama en la que espías cubanos se infiltran "en un grupo anticastrista con base en Miami que atenta en Cuba en los años 90 para tratar de acabar con el Gobierno de Fidel Castro". Una versión que no comparte en absoluto el exilio cubano. Durante la premiere de la película en Nueva York los exiliados cubanos protestaron ante una película a la que acusan de "presentar una versión unilateral de los hechos". En declaraciones a EFE Liu Santiesteban recuerda que "la película fue grabada en Cuba, es como un instrumento de propaganda para la dictadura cubana. Cuenta la historia desde el punto de vista como si fueran héroes". Liu Santiesteban, que fue sacada de la alfombra roja cuando intentó acercarse al director, aclaró que "quería preguntarle por qué no incluyó la otra versión de la historia. Ellos (los espías) estuvieron infiltrados en la organización de derechos humanos Hermanos al Rescate, ellos conspiraron con la inteligencia cubana".

De hecho, debido a la información que pasaban los espías cubanos una avioneta de Hermanos al Rescate fue derribada en 1994 cuando intentaban rescatar a un grupo de balseros en el mar. "Esos espías tenían una red que trabajaba para el gobierno de Castro. No estaban combatiendo terroristas... por eso estaba protestando y me sacaron delante del director para que no le hiciera preguntas". Durante su estreno en Miami también hubo protestas del exilio cubano ya que consideran que esta película glorifica a los victimarios y no a las víctimas de la dictadura cubana, entre ellos los cuatro pilotos asesinados de Hermanos al Rescate.