Álvarez de Toledo, a Calvo: "No estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazo este miércoles el café-tertulia que le ofreció hace unos días Cayetana Álvarez de Toledo para debatir largo y tendido sobre cuatro temas: "La verdad, la libertad, la igualdad y la incompetencia". Lo ha hecho durante la sesión de control en el Congreso en la que la portavoz del PP ha explicado también que, en estos momentos, “no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo”.

Álvarez de Toledo pedía en su pregunta parlamentaria a la vicepresidenta que aclarase si “en julio el Gobierno va a convocar otra mesa de negociación con los separatistas”. Extremo que, una vez más, se ha quedado sin respuesta.

La portavoz del PP ha realizado “un resumen” de los debates de ambas en la Cámara Baja que también se quedaron sin respuesta. “Le pregunté por su silencio ante el desafío separatista y le endosó la respuesta al ministro de Agricultura. Le interpelé sobre la mesa de negociación con Torra y no vino al Congreso para estar en la mesa. Le pregunté por su responsabilidad en la prevención de la pandemia y me dijo que el problema era mi marco mental. Le pregunté si condenaba el escrache al señor Iglesias y me contestó que tengo derecho a contagiarme. Le pregunté por el respeto a las instituciones y me insinuó que el señor Casado es un golpista”.

“Le pedí que aclarara tan grave acusación y me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café-debate público. ¿Dónde está la respuesta?”, ha continuado la portavoz popular que se ha encontrado con el rechazo de la número dos el Ejecutivo que “los debates los tiene en el Congreso, con cámaras, taquígrafos y mirándonos toda España”.