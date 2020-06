Puestos a censurar Gabriel Albiac prefiere "la censura bestia a la benévola", es decir, "la que dice no, no vamos censurar la película sino que vamos a explicarle a usted en qué aspectos está mal hecha".

Dice Albiac que HBO naturalmente "tiene el derecho jurídico de hacerlo (de retirar de su catálogo Lo que el viento se llevó o de advertir antes de la proyección de los supuestos contenidos racistas) ahora bien, que es una indecencia moral e intelectual también. Naturalmente no se le puede impedir que lo haga, pero sí se le puede decir es usted un hijo de perra".

Lo hace, continúa el filósofo "porque su público así lo quiere", HBO "no vive de un grupo de cinéfilos sino de un público de analfabetos cinematográficos. Para una clientela idiotizada tú tienes que ser el padre benévolo que le suavice las aristas, todo aquello que le pueda resultar incómodo". ¿Pero son ignorantes o sectarios? Esa es la cuestión.

Habla Albiac del "estado normal de conciencia", en el que ha habido una serie de "procedimientos metódicos por los que se ha reimplantado la idea de que existen en el ámbito de la narrativa o la producción estética cosas moralmente aceptables y otras inaceptables". Esta situación le recuerda a Albiac a "los mimos bárbaros" que hace unos años pidieron retirar del Metropolitan Museum los cuadros del pintor francés Balthus. "Lo terrible es que esto se inserta dentro de un propósito de reescribir la historia, en vez de ver que el horizonte de sentido de cada obra lo fija su tiempo", explica el filósofo. De nuevo la memoria histórica o como decía Orwell, reescribir el pasado para dominar el presente.

Una entrevista llena de ejemplos sobre lo que sucede cuando se "amalgaman los ámbitos estéticos y éticos". ¿El futuro? que "destruyes toda la historia de la literatura y buena parte del arte occidental".

Estamos ante una sociedad ultraconservadora, una neoinquisición de los intelectuales de izquierdas, que con "criterios más que victorianos" vuelve a ver el arte como un corruptor de almas. Comportamientos que al colaborador de esRadio le recuerdan a los "totalitarismos en el periodo de entre guerras", para los que "todas las artes tienen como función básica el ser altavoces de determinados ideales éticos o estéticos".

Charlamos con Gabriel Albiac también sobre la actual crisis sanitaria y política de la Covid-19 y sobre el triunfo de la mentira y la falsificación, "si no se diese esa apisonadora de conciencias que es el universo televisivo en esos momentos el personal estaría tratando de comerse crudos a los dirigentes políticos que han llevado a este país a una verdadera matanza". De nuevo la mentira, consustancial al comunismo, "en el caso de Iglesias populismo" con un "sentimentalismo pringoso que le viene de los ideólogos de los que procede su partido. El modo de utilizar la escenografía falsa como imposición de conciencia irrebatible es el peronismo clásico".

¿La peor imagen de esta crisis? "Me da vueltas continuamente, creo no me la voy a quitar de la cabeza en mi vida, esa en la que Cristina Almeida decía y repetía, "no mata el coronavirus mata el machismo". ¿Cómo puede soportar la vida una persona que ha dicho eso? Yo no podría".