Pedro García Cuartango: "Nuevamente, volvemos a ver los peores demonios de nuestra historia"

Como buen pesimista, Pedro García Cuartango (Miranda de Ebro, 1955) cree que la lucidez sólo comporta infelicidad. Obsesionado con el tiempo, le aterra el pasado –"Esa imposibilidad de recuperar lo que se ha perdido y está todavía cercano en la mente es la más dolorosa experiencia de nuestra vida"–, siente un creciente desapego hacia el presente y ha escrito que prefiere "morir en el pretérito imperfecto que vivir en un futuro perfecto que me ilusiona muy poco". Por otro lado, anima a sus lectores a navegar por el trepidante río de la vida, a aprender no sólo a ser, sino a estar en el mundo, y a nutrirse de los placeres que brinda cada día: "No escuches a quien te diga que dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Abre los ojos y los oídos. Levántate y anda. Recorre los caminos que quedan por hollar. Compórtate como si la vida fuera a durar solamente cinco minutos".

Licenciado en Ciencias de la Información en la Complutense, Cuartango asesoró en los trabajos del primer Plan Electrónico Nacional, cofundó periódicos, pasó más de 25 años en El Mundo, lo dirigió durante un año, fue destituido y, desde octubre de 2017, escribe en ABC. En "Robinsones confinados" de LD, el periodista dice que la Humanidad no tardará en olvidar la pesadilla del coronavirus y que, "antes de lo que creemos, volveremos a repetir los mismos errores". Señala que los hombres y las mujeres vivimos "en torno a una idea falsa de la realidad que nos ayuda a sobrevivir" y aboga por asumir el hecho de que somos mortales: "Nuestra asignatura pendiente es aprender a aceptar la adversidad, lo que nos pasa, porque la felicidad es solamente una idea utópica".

Esta conversación tuvo lugar en la tarde del martes 26 de mayo de 2020.