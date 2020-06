Cerezo: "El Atlético es un equipo especial, puede ser el año de ganar la Champions"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, calificó a su equipo de "especial" y en base a esa cualidad dijo que "no sería extraño que este año sin público" pudieran ganar la Liga de Campeones.



El Atlético afronta este tramo final de temporada tras el parón de las competiciones por el coronavirus en sexta posición en la Liga española y clasificado para cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Estamos en una situación difícil en la Liga, porque tenemos que estar entre los cuatro primeros, y estamos muy bien en Europa y a pocos partidos de llegar a otra final para intentar ganarla", dijo Cerezo.



"Somos un equipo muy especial y no te extrañe que podamos ganar una 'Champions' sin publico. De nosotros se puede esperar de todo, siempre bueno, hasta ganar una Liga de Campeones sin publico", aseguró Cerezo, que subrayó que "jugar" sin gente en las gradas les perjudicará.



"Perdemos mucho sin nuestro publico que sitúa muy bien a los jugadores y forman una comunión perfecta con el equipo. Su ausencia influirá", destacó en Movistar #Vamos.



Cerezo también habló de 'Gabi', actualmente en el Al-Sadd Sports Club de Catar, y del que el presidente rojiblanco se mostró confiado en que cuando acabe su contrato en el país árabe "volverá seguro" al conjunto madrileño.



Por último, Cerezo admitió la "posibilidad" de que la próxima temporada no haya fichajes. "Cabe la posibilidad y es posible que no haya fichajes, pero primero hay que acabar la temporada. Lo que sí creo es que en general los fichajes van a estar muy difíciles", concluyó.